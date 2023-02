Club Brugge heet Benfica welkom: "Adelaar heerst in lucht, boer over veld"

De bijnaam van de Benfica-aanhangers is "As Aguias", de adelaars. Niet voor niets vliegt er elke thuismatch van Benfica een adelaar naar de middenstip, het clubembleem draagt ook een adelaar.



"De krachtige adelaar is de koning van de lucht", opent de commentaarstem. "Hij vliegt duizenden kilometers op zoek naar zijn volgende prooi. De adelaar is een majestueus roofdier, altijd op jacht."



Maar wat blijkt: die "onstopbare natuurkracht" kan niet op tegen de vogelverschrikker op het veld van de boer. "Adelaars mogen dan heersen in de lucht, de boer heerst over het veld", is de conclusie.