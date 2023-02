Scott Parker: "Respect voor Benfica, maar ook wij kunnen gevaarlijk zijn"

"Het wordt zaak morgen zonder angst het veld op te komen. Als dat het geval is, dan hebben we niets te verliezen."

Parker hoopt dan ook dat Club dat niveau kan terugvinden onder zijn bewind. "Benfica speelt erg intens en kan teren op verschillende kwaliteiten. Dat moeten we respecteren, maar we hebben een plan en ook wij hebben kwaliteiten en kunnen gevaarlijk zijn."

"We willen graag onze stempel drukken op deze competitie, ook al heeft Club Brugge het voor nieuwjaar al geweldig gedaan in de Champions League. Ik was erg onder de indruk van de manier van spelen, de kwaliteiten en de resultaten."

"Maar dat is al heel lang geleden", opende hij. "Ik kijk dan ook heel erg uit naar morgen. Dit is een enorme kans, voor de spelers en voor de hele club. We willen ons heel graag tonen. Hier droomt elke kleine jongen die voetbalt van."

Voor Scott Parker is het zijn debuut als coach in de Champions League. De 42-jarige coach van Club Brugge was als speler van Chelsea wel al actief in het kampioenenbal.

"Voor Jaremtsjoek loopt het nog niet zoals hij zelf had gehoopt, maar hij werkt hard. Deze wedstrijd is een kans om het om te draaien."

Parker zal dus moeten kiezen of hij Jutgla meteen in de voorhoede posteert of Jaremtsjoek inzet tegen zijn ex-ploeg. "Ferran heeft probleemloos kunnen meetrainen en is fit."

Parker moet het zonder Skov Olsen stellen morgen: de Deense flankaanvaller sukkelt al enkele weken met een heupblessure. Het goede nieuws is dat aanvaller Ferran Jutgla wel speelklaar is. De 24-jarige Spanjaard viel twee weken geleden uit met een blessure aan de buikspieren.

Vanaken: "Champions League kan misschien bevrijdend werken"

Hans Vanaken hoopt dat de Champions League bevrijdend kan werken na de competitiedip. "In de competitie hadden we wat momenten die tegenzaten, terwijl het voor nieuwjaar meezat in de Champions League."

"Hopelijk kunnen we dat morgen terugvinden. Het is een andere omgeving, een andere wedstrijd, een ploeg die het spel wil maken... Dat kan misschien bevrijdend werken."

"Het is in elk geval een match waarin we niets te verliezen hebben, terwijl we in de competitie vaak alleen maar kunnen verliezen. Hopelijk kunnen we een mooi resultaat neerzetten."

Vanaken merkt ook dat de prestaties in stijgende lijn gaan. "Het vertrouwen neemt toe", stelt hij. "En dat zal nog verbeteren als we ook resultaten beginnen te halen. Dan kunnen we vertrokken zijn."

"Het is logisch dat het de laatste weken wat minder was, want het was aanpassen aan een nieuwe coach met andere ideeën en verwachtingen. Dat gaat nu beter, dus hopelijk raken we in een goede flow."

Een percentage kan hij niet kleven op de winstkansen van Club. "Morgen zal er al meer duidelijk zijn. We hopen een goed resultaat te halen en dan zien we wel voor de terugwedstrijd."