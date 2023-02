"Als Benfica even sterk is als tegen PSG of Juventus, hoeft Club er niet eens aan te beginnen"

Zeg niet Bénfica, maar Benfíca. "De nadruk ligt op de tweede lettergreep", doceert Peter Vandenbempt in De Tribune. "Zelfs mijn geliefde cocommentator Gert Verheyen zegt het nog altijd verkeerd."

Vandenbempt kan het weten, want hij was de voorbije jaren een vaste gast in het Estadio da Luz, het Stadion van het Licht, in Lissabon. Hij kent Benfica dan ook erg goed en raakte zowat bij elke bezoek onder de indruk.

"Als we het Benfica van tegen Juventus en PSG te zien krijgen (de twee ploegen die het achter zich liet in zijn groep), dan hoef je er als Club Brugge niet eens aan te beginnen. Dan moet je grote angst hebben voor een geweldig pak rammel."

"Maar we zijn nu 3 maanden later en Benfica heeft toch een paar kleine barstjes vertoond. Onlangs werd het bijvoorbeeld uitgeschakeld in de beker door Braga, zij het na strafschoppen en nadat het na een halfuur met zijn tienen was gevallen."

"Maar in de competitie heeft het de voorbije 5 matchen toch weer geen enkele tegengoal geslikt."

Benfica verloor in de winter wel Enzo Fernandez, die voor een recordbedrag naar Chelsea trok. "Dat is natuurlijk een krater op het middenveld, maar de ploeg lijkt er ook zonder hem gewoon weer te staan."

"Dat komt omdat het DNA van de ploeg altijd hetzelfde blijft: een ongelooflijke techniek, veel scorend vermogen en de mogelijkheid om een tempo te ontwikkelen waar geen enkele Belgische ploeg mee meekan. En waar ook veel internationale topploegen het al lastig mee hebben gehad. Het is gewoon een ongelooflijk compleet elftal."