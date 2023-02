Wie, wat, waar, wanneer? Vanavond opnieuw Europees voetbal, met 2 Belgische ploegen aan de aftrap

Play-offronde Europa League, Union heeft een maand Europese rust

Pas op 24 februari kent Union zijn tegenstander in de 1/8e finales van de Europa League. Die dag is er de loting.

In de Europa League worden deze maand eerst de barragematchen of play-offmatchen gespeeld. Daarin nemen de nummers twee van elke groep het op tegen de nummers drie uit de groepen van de Champions League.

Zoek in de maand februari niet naar Europese wedstrijden van Union . De enige Belgische club die nog op drie fronten actief is, mag zich tot maart focussen op de competitie. De terugmatch in de halve finales van de beker en de 1/8e finales in de Europa League worden pas volgende maand gespeeld.

AA Gent en Anderlecht donderdag aan het werk

De loting voor de 1/8e finales is een dag later op 24 februari.

KAA Gent en Anderlecht komen als tweede in hun respectievelijke Conference League-groepen deze maand twee keer in actie.

1/8e finales in de Champions League

De beste 16 ploegen in de Champions League zijn deze week aan de fase waar het erop of eronder is begonnen. Deze maand worden de heenmatchen gespeeld, pas volgende maand de terugmatchen.

Gisteren verloor Club Brugge met 0-2 van Benfica. Ook PSG - Bayern, Milan - Tottenham en Dortmund- Chelsea namen de eerste horde.

Volgende week dinsdag staat een heruitgave van de laatste Champions League-finale op het programma: Liverpool - Real Madrid.

Een dag later is er ook de spektakelaffiche Leipzig - Manchester City. Anderhalf jaar geleden in de groepsfase werd het nog 6-3 in de heenmatch voor City en won Leipzig de terugwedstrijd met 2-1.