De Tribune blikt vooruit op kraker PSG-Bayern: "Mbappé is groter gemis dan Messi of Neymar"

PSG investeerde de voorbije jaren fortuinen om de Champions League eindelijk eens naar Parijs te halen, maar tot nu toe liep het telkens fout. "In de Franse media wordt er al gesproken over de vloek van februari", verwijst Peter Vandenbempt naar de vele blessures bij PSG, net zoals de voorbije 6 jaar.

"Het is een must dat Messi fit geraakt", vindt Aster Nzeyimana. "Galtier had voor het WK van PSG een ploeg gemaakt die niet alleen afhankelijk was van haar sterren, maar nu heeft hij toch ook al een paar keer gezegd: "speel de bal gewoon naar Messi" en "de anderen moeten meer lopen voor Messi". Al weet ik niet of het voldoende is om alle eieren in het Messi-mandje te leggen."

"Mbappé is met zijn 25 goals misschien nog wel een belangrijker gemis dan Messi en Neymar", merkt Vandenbempt op. "En voor de rest is er bij PSG toch duidelijk een post-WK-depressie te merken."

"PSG is een elftal op drift. Het spel is ook zo stereotiep. Het gebrek aan creativiteit en dreiging is schrijnend."

"Bovendien moet dit PSG passen als het tempo de hoogte ingaat. En als we iets weten, is het dat Bayern een serieus tempo kan ontwikkelen. Ik vrees dan ook dat de ploeg die ik voor het seizoen als topfavoriet voor de eindzege naar voren heb geschoven, zal wankelen tegen dit Bayern", moet Vandenbempt toegeven.