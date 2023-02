Leandro Trossard krijgt lof van coach Arteta na eerste goal: "Dit zien we elke dag op training"

In zijn derde competitiewedstrijd in het shirt van Arsenal maakte Trossard zijn eerste goal voor de Londense club. "Het is heel leuk om te scoren, maar het is natuurlijk veel leuker om ook te winnen."

"Ik zag dat B (Bukayo Saka) de bal had en ik wist dat ik bij de tweede paal moest zijn", doet Trossard het verhaal van zijn doelpunt. "De voorzet was perfect en gelukkig kon ik scoren."

Zijn doelpunt was alvast geen verrassing voor Mikel Arteta. "Dit is wat wij elke dag op training zien", zei de coach van Arsenal over Trossard. "Wat hij de ploeg heeft bijgebracht in de weinige minuten dat hij al gespeeld heeft, is echt groot."



"Als trainer is het ook altijd leuk om een speler waarvan je voelt dat hij iets kan brengen, kan laten invallen. Leandro toont veel moed om altijd de bal te vragen en te proberen iets te creëren."



Na de 1 op 6 van Arsenal kan Manchester City de titelstrijd weer leven inblazen, woensdag staat het onderlinge topduel op het programma. "We mogen de kopjes niet laten hangen. Na een minder resultaat is het handig als je meteen opnieuw een match hebt", vindt Trossard. "We zullen er klaar voor zijn.