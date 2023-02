Invaller Leandro Trossard opent zijn rekening, maar leider Arsenal wint weer niet

Na de nederlaag tegen Everton vorige week werd er een reactie verwacht van Arsenal, maar veel goeie offensieve patronen legde de leider niet op de mat. Het was invaller Leandro Trossard die voor vuur zorgde.

Kort na zijn invalbeurt stond onze landgenoot vrij aan de tweede paal en trapte de lage voorzet van Saka in één tijd in doel. Voor Trossard was het de eerste goal in loondienst van Arsenal, maar die volstond niet voor de 3 punten.

Arsenal kreeg een vrije trap niet weggewerkt, Brentford profiteerde na 3 opeenvolgende kopballen: Toney maakte gelijk. Even was er nog hoop voor de Arsenal-fans, maar na een langdurige check kende de VAR de goal toe: 1-1.

De grip die Arsenal leek te hebben op de Premier League is na het tweede puntenverlies op een rij wat verslapt. Manchester City kan met zeges zondag tegen Aston Villa en woensdag tegen Arsenal op gelijke hoogte komen met de leider.