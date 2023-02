Gents stadsbestuur wil zijn zeg in verkoop KAA Gent: "Sociale engagement moet blijven"

Vandaag raakte bekend dat KAA Gent een Engels investeringsbureau had ingeschakeld voor een eventuele verkoop van de club. De stad Gent is voor enkele procenten aandeelhouder van de club en is daarnaast voor 80 procent eigenaar van het stadion waarin de eersteklasser speelt.

"We weten al een hele tijd dat de club actief op zoek is naar een kapitaalinjectie", zegt schepen van Sport Sofie Bracke. Bracke wijst erop dat in de huidige juridische toestand aandelen van de club niet te gelde gemaakt kunnen worden.

KAA Gent werd immers een aantal jaren geleden omgevormd van een vzw tot een cvba, een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. "Er loopt een juridisch-technisch onderzoek om te bepalen hoe de structuur eruit kan zien en hoe een private investeerder daarin past. Er zijn verschillende scenario's mogelijk."

Maar voor het stadsbestuur moet het sociale engagement in de nieuwe structuur wel behouden blijven. Via een participatie van supporters zou de lokale verankering verzekerd kunnen worden.

De investeerder kan voor de Gentse schepen uit België komen, maar ook uit het buitenland. Al merkt ze op dat "exotische" overnemers, zoals oliesjeiks of Russische oligarchen, moeilijk verzoenbaar zouden zijn met de historiek en de waarden van de club.