AA Gent schakelt investeringsmaatschappij in voor verkoop: "Unieke kans om iconische club te kopen"

Financieel persbureau Bloomberg kon de documenten waarin de verkoop van KAA Gent wordt aangekondigd inkijken.

"Dit is een unieke kans om een iconische, stabiele en goed geleide club uit de eerste klasse van het Belgische voetbal over te nemen", schrijft Tifosy, de Britse investeringsmaatschappij die Gent heeft ingeschakeld. Meer commentaar wilden beide partijen (nog) niet geven.



Een verrassing is de verkoop niet. Voorzitter Ivan De Witte, die een kwart van de aandelen in handen heeft, zei onlangs nog in podcast De Tribune dat er zich al "interessante opties om te verkopen hadden aangediend", al zei hij er wel bij dat de club "niet zomaar de eerste de beste instantie in de club zal binnenlaten".



Naast De Witte heeft ook CEO Michel Louwagie met 15% van de aandelen een belangrijke stem in de verkoop. De overige 60% is in handen van een tiental andere personen.