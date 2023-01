Ivan De Witte openhartig over toekomst: "Als juiste partij zich aanbiedt, ben ik bereid positie te verlaten"

De jaarrekeningen bij de Belgische clubs kleurden - inmiddels naar goede gewoonte - over de hele lijn veelal rood. Ook bij AA Gent zat er een gat van 6 miljoen in de begroting. Voor het derde jaar op een rij sloot Gent zijn kalenderjaar zo met verlies af.

Maar reden tot paniek is er niet volgens voorzitter Ivan De Witte in onze podcast De Tribune. "In de Belgische klasse zijn er al zeker 10 clubs die gefinancierd worden door buitenlandse investeerders. Bij Gent genieten we niet van dergelijke injecties van externen."

"Als je de resultaten opnieuw zou berekenen - zonder die buitenlandse middelen - doen we het met die 6 miljoen nog redelijk goed", relativeerde de Gentse voorzitter.

Er zijn momenteel al interessante pistes, maar ik zal niet zomaar de eerste de beste instantie binnenlaten in onze club Ivan De Witte in De Tribune

Die rekenkundige goocheltruc is in de praktijk nu eenmaal niet mogelijk. De lokroep van buitenlandse investeerders lijkt dus ook bij cultclub Gent steeds luider te weerklinken.

"Ik zal eerlijk zijn. Een club als Gent moet altijd meestrijden in de bovenste regionen van het klassement. Om nu te wedijveren in de voetbalwereld zijn (externe) grote vermogens haast noodzakelijk geworden. Uit principe hebben we dat lang niet gedaan, maar ook wij moeten nu open beginnen te staan voor externe investeerders."

De Witte zelf is momenteel zelf hoofdaandeelhouder en zou zo zijn eigen positie binnen de club op het spel zetten. "Als de juiste partij zich aanbiedt én het ten goede zou komen zijn voor onze club, ben ik bereid om na te denken over mijn positie", was hij eerlijk.

"Er zijn momenteel al interessante pistes, maar ik zal niet zomaar de eerste de beste instantie binnenlaten in onze club. Ik heb altijd garant gestaan voor het welzijn van de club en wil dat ook met een mogelijke opvolger garanderen. De waarden van de organisatie of persoon moet bij de club passen."

De Witte is al jaar en dag de stamvader van Gent.

Corona als katalysator