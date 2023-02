Roeselare-Maaseik, aflevering X: "Zijn jullie Van der Poel versus Van Aert dan zat?"

Wie Belgisch volleybal zegt, zegt automatisch Roeselare en Maaseik. De twee grootmachten binnen onze landsgrenzen keken elkaar gisteren als klap op de vuurpijl ook nog in Europa (in de CEV Cup) in de ogen. Een leuk extraatje of zijn er andere standpunten? Onze reporter voelde de betrokken partijen aan de tand.

Elke sport leeft van rivalen en clashes en het Belgische volleybal wordt al decennia gekruid door de ontmoetingen tussen Roeselare en Maaseik. In de competitie en de beker is elk telraam ingestort bij het bijhouden van de onderlinge duels - soms staan de ploegen meer dan 10 keer tegenover elkaar in één seizoen. In Europa was er tot gisterenavond een wit blad. Maaseik moest een trip van "slechts" 239 kilometer overbruggen naar Schiervelde voor de kwartfinale van de CEV Cup (de tweede Europese beker na de Champions League). Voor Maaseik was het woensdagavond de 267e Europese match in de clubgeschiedenis en het was meteen een primeur: Roeselare-Maaseik was nog nooit gespeeld met een Europees jasje.

"Zaterdag weer in de competitie: een blunder van de Liga"

Roeselare won de heenmatch van de kwartfinales gisteren met 3-1. Volgende week woensdag volgt het tweede luik, maar - o ironie - komend weekend is er nog een tigste hoofdstuk in de competitie. "We zijn allebei meer gefocust op woensdag", reageerde Ferre Reggers (Maaseik) gisteren na de zege van Roeselare. "Een heel ongelukkig toeval", noemt Matthijs Verhanneman (Roeselare) de competitiewedstrijd als beleg bij de Europese sandwich. "Het belang van zaterdag is wel minder dan die twee Europese matchen. Dit hebben we nog niet meegemaakt."

We hadden komend weekend niet tegen elkaar mogen spelen. Voor het Belgische volleybal is dit niet oké. Steven Vanmedegael (coach Roeselare)

"Het is een blunder van de Liga", zegt coach Steven Vanmedegael (Roeselare) klaar en duidelijk over het duel van zaterdag. "Je wist dat we in deze fase tegen elkaar konden uitkomen met 2 CL-ploegen en 2 CEV-teams bij het begin van het seizoen. Die 4 ploegen hadden dit weekend absoluut niet tegen elkaar mogen spelen." "We denken veel te weinig na over de alsen. Voor het Belgische volleybal is dit niet oké." "Woensdag is voor Maaseik dé match van het jaar. Veel toeschouwers zullen dan afzakken en niet zaterdag."

"Onze sport heeft nood aan meer teams aan de top"

Europa primeert, maar de primeur gisteren was niet alledaags. "Tegen Roeselare Europees spelen voelt niet zoals het moet zijn", vindt Reggers. "Maar België is wel zeker van een halvefinalist in de CEV Cup en dat is mooi voor ons volleybal."

"Heel speciaal", liet Verhanneman zijn gevoel spreken. "Eens je op het veld staat, is het een klassieker zoals ik er al veel gespeeld heb. Hoeveel? Dat zal ik na mijn carrière eens berekenen." Ook de Roeselare-speler vindt het een pluspunt voor het Belgische volleybal dat er sowieso een club in de halve finales staat, maar schetst ook een kanttekening. "De titels en prijzen worden verdeeld onder onze ploegen en ik vind dat onze sport nood heeft aan meer teams aan de top."

"Vaag verhaal bij veel clubs, wij zijn niet bevoorrecht"

Als speler heeft hij talloze clashes uitgevochten ("Ik denk meer dan 150"), nu beleeft Jelte Maan de rivaliteit als technisch directeur van Maaseik. "Maaseik en Roeselare, daar raakt niets tussen", glimlachte hij. "Of zijn jullie het zat dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert tegen elkaar crossen?" "De beste ploegen spelen nu eenmaal tegen elkaar. Geniet er maar van." Hoofdcoach Steven Vanmedegael (Roeselare) toont zich opnieuw kritisch: "Het is logisch dat de teams die het meest professioneel werken ook doorgaan tot het einde." "Maar ik betreur dat veel clubs telkens zeggen dat ze de stap zullen zetten. Dat blijft dan een vaag verhaal." "Dat begint vaak met de ingesteldheid op training en de arbeid. Natuurlijk zal men mij dit kwalijk nemen. In hun ogen zijn we bevoorrecht, maar dat denk ik niet."

Maaseik en Roeselare serveren altijd leuke wedstrijden en daar leeft ons volleybal van. We zoeken al lange tijd naar een derde team en we blijven wachten. De kloof met de nummer 3 is gigantisch. Steven Vanmedegael (coach Roeselare)

"De budgetten zijn niet meer zo verschillend als iedereen altijd laat uitschijnen. Maar als je halftijds werkt en halftijds sport, dan kan je de kloof moeilijk dichten." "De anderen kunnen af en toe eens een goeie match spelen tegen ons, maar dat is omdat wij niet naar die match pieken." "Maaseik en Roeselare serveren altijd leuke wedstrijden en daar leeft ons volleybal van." "We zoeken al lange tijd naar een derde team en we blijven wachten. De kloof met de nummer 3 is gigantisch", besluit Vanmedegael.

