Roeselare zet tegen Maaseik 1e stap naar halve finales CEV Cup: "Maar had ook andersom gekund"

Roeselare Maaseik 3-1

Roeselare-coach: "De partij had ook anders kunnen uitdraaien"

Maaseik stond meer dan zijn mannetje in Roeselare. Ferre Reggers: "Tegen Roeselare Europees spelen voelt niet zoals het moet zijn. Het was een vreemde match. Elke set was met het kleinste verschil, behalve de set die wij wonnen. We weten dat we hen aankunnen. We vertrouwen erop dat we de terugmatch én de golden set kunnen winnen."



Sportdirecteur Jelte Maan spreekt van "een gemiste kans": "Ik denk dat wij beter waren, maar op de belangrijke momenten maakten we enkele foute beslissingen. Zij zijn dan de constante ploeg die het nog rechttrekt. Maar we hebben laten zien dat we van ze kunnen winnen. Het thuisvoordeel geldt niet altijd, maar we putten vertrouwen uit deze wedstrijd."



Voor Matthijs Verhanneman van Roeselare voelde deze eerste Europese confrontatie met de rivaal, zelfs historisch gezien, "heel speciaal": "Maar als je op het veld staat, is het een clasico zoals ik er al veel heb meegemaakt."



"Maaseik heeft stappen gezet, in de competitie en Europees zijn ze bezig aan een mooi parcours. Bij ons was er wat twijfel na 2 mindere duels. De return wordt absoluut spannend, zij hebben gevoeld dat ze dicht bij ons zaten en bij momenten waren ze de betere ploeg."



Coach Steven Van Medegael geeft ook toe dat "het even goed de andere kant had kunnen uitdraaien": "Maar wij hebben nu wel een gunstige uitgangspositie. Zij willen volgende week doorstoten met een golden set, maar dan zullen ze eerst moeten winnen met 3 punten. Wij zullen er vol energie staan."