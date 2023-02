"Stevige uithaal Hein Vanhaezebrouck misschien uit frustratie"

Na de nipte (en onverdiende) nederlaag tegen hoogvlieger RC Genk heeft coach Hein Vanhaezebrouck vlijmscherp uitgehaald naar de beleidsmakers bij KAA Gent. Zit er een haar in de boter? Onze commentator Tom Boudeweel schetst de situatie.

Wintertransfers waren niet inzetbaar

Hein Vanhaezebrouck was gisteravond niet meteen opgewekt na KAA Gent - KRC Genk (2-3). Op de persconferentie na de wedstrijd loofde de coach van Gent zijn spelers, de prestatie tegen de leider. Terecht ook. Gent kon aanspraak maken op een punt.

Maar de kern van Genk is breder. Dat net twee wintertransfers het verschil hebben gemaakt (Sor en Arokodare scoorden als invaller), zal misschien ook meegespeeld hebben bij de uithaal van Vanhaezebrouck. Met Preciado (een WK-ganger) en Castro bracht Wouter Vrancken nog flink wat kwaliteit tussen de lijnen. Mede door enkele blessures waren de wisselmogelijkheden bij Gent heel beperkt. Hij kon enkel lange-ballen-snel-thuis spelen met de torens Depoitre en Lemajic. En dan kom je uit bij de breedte van de kern. Die was in de heenronde al beperkt bij KAA Gent. Door de moeilijke financiële situatie, hebben bestuurders Louwagie en De Witte al vaak laten weten. Verdediger Kamil Piatkowski is voorlopig een meevaller, maar dat is dan weer een huurling van Salzburg en op het einde van het seizoen in principe weer verdwenen. Het verrassende vertrek van Ibrahim Salah werd opgevangen door Gift Orban, maar die was gisteren nog niet speelgerechtigd. Alle wintertransfers bij andere ploegen waren inzetbaar, die van Gent niet. Misschien speelde dat ook mee bij Vanhaezebrouck.



Tom Boudeweel: "Kamil Piatkowski is voorlopig een meevaller, maar de verdediger is een huurspeler."

Sneer naar het beleid van KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck, die nog bij Genk gewerkt heeft in het verleden, gaf ook aan dat de Limburgse club het de voorbije jaren veel beter heeft aangepakt dan Gent. En dat is dan toch een sneer naar het beleid van zijn eigen club. Ook al vindt hij dat en is het misschien waar, het leek me niet het juiste moment om dat in het openbaar, voor de pers, te zeggen. Als werknemer dan. "Wij zijn afhankelijk van makelaars om spelers te halen. We zeggen dan nog trots dat we iemand uit Haïti of Jordanië halen", zei Vanhaezebrouck gisteravond met een knipoog naar Michel Louwagie en zijn manier van werken met bevriende makelaars. Nochtans wordt de hoofdscout Samuel Cardenas meer en meer in de vuurlinie gezet. Enerzijds is er met Ibrahim Salah goed gewerkt. Voor 0 euro gehaald als testspeler, anderhalf jaar later verkocht voor 6,5 miljoen euro aan de Franse club Rennes. Wie gaat die pluim op zijn hoed steken? Anderzijds, als je toch gaat vergelijken: RC Genk heeft de voorbije jaren ook een paar keer Play-off I en de Europese trein gemist. Vorig seizoen verliep dramatisch, inclusief trainerswissel. En toch staat Genk momenteel verder op financieel en op sportief vlak. Dat is in deze wintermercato ook gebleken. Nochtans zijn het twee clubs zonder suikeroom. Al zullen de sterke mannen van Gent het sportieve counteren door de statistieken van de voorbije vijf jaar op tafel te leggen en de Europese campagnes. Hoe valt dit dan te verklaren?

RC Genk heeft de voorbije jaren ook een paar keer Play-off I gemist, maar momenteel staat het op financieel én op sportief vlak verder.

Wat zouden ze in de bestuurskamer nu denken?

Wat zouden ze nu in de bestuurskamer nu denken? Michel Louwagie in het bijzonder, met wie de relatie toch al niet super is. Helaas weten we ondertussen dat de beleidsmakers niet van plan zijn om te reageren. Ook benieuwd wat het plan van Vanhaezebrouck is achter deze plotse, stevige en onverwachte uithaal. Misschien uit frustratie, over de manier van werken bijvoorbeeld. Aan voeten en handen gebonden. Of omdat KAA Gent geen stappen meer vooruit zet als club. Al staan ze er dit seizoen wel beter voor dan vorig jaar. Toen moesten ze een

stevige inhaalrace lopen om net niet in de top 4 te eindigen. Nu staan ze al 5e, op 3 punten van Club Brugge. Dat heeft dan ook wel te maken met het tegenvallend seizoen van de landskampioen.

Voorzitter Ivan De Witte, coach Hein Vanhaezebrouck en manager Michel Louwagie.