Hein Vanhaezebrouck betreurt vertrek van Salah: "Geloof bij spelers op training leek helemaal weg"

Elk een ster verloren. AA Gent ontvangt vanavond leider Racing Genk zonder creatieveling Ibrahim Salah. Een doorn in het oog van trainer Hein Vanhaezebrouck, die het vuur in hem zal missen. De T1 waarschuwt zijn werkgever ook: "Er ligt heel wat werk op ons te wachten, ik hoop dat iedereen dat beseft."

Beiden een sterkhouder verloren in de staart van de transferperiode. Dat schept een band tussen Gent en Genk, die vanavond de degens kruisen. Bij de leider vertrok topschutter Paul Onuachu, Gent kon een bod van 6,5 miljoen euro voor creatieveling Ibrahim Salah niet afslaan. "Het verschil is dat Onuachu een belangrijkere speler dan Salah is, maar Genk heeft wel meteen een gelijkaardig type gehaald", zei Hein Vanhaezebrouck er vrijdag over op zijn persbabbel.

"Dat is bij ons wel anders." Gent haalde met Orban een jongere binnen en huurde ook Piatkowski tot het einde van het seizoen. "Dus natuurlijk heeft Genk meer mogelijkheden en kan het op lange termijn wél bouwen."

Vertrek Salah schokt spelersgroep

“We hadden absoluut niet verwacht dat Salah nu zou vertrekken", komt de T1 van KAA Gent terug op het vertrek van een "ambitieuze" Salah. "Hij was absoluut geen vragende partij ervoor. En gezien onze situatie is het logisch dat we op dat mooie bod ingaan. Alleen zitten we in volle strijd voor play-off 1. We kwamen nooit zo dicht de laatste drie seizoenen." Net dan verliest Gent zijn "meest creatieve speler". "Dat komt hard aan. Bij de staf, maar ook de medespelers. Zij vroegen zich af: wat moet ik nu doen?" "Donderdag heb ik de training zelfs moeten stilleggen. Het geloof leek weg. Ik moest hen er echt op wijzen dat iedereen weer aan de slag moet."

Er wacht een serieuze uitdaging naar volgend seizoen toe. Hein Vanhaezebrouck