Genk knoopt aan met felbevochten zege in Gent, Arokodare meteen cruciaal

AA Gent - Racing Genk in een notendop:

Paintsil veegt Gentse droomstart uit

Door het puntenverlies van Club Brugge tegen Antwerp rook AA Gent zijn kans om weer de top vier binnen te sluipen. De thuisploeg begon desondanks afwachtend aan de wedstrijd, maar bij de eerste kans was het wel meteen raak. Prima gelanceerd door Castro-Montes legde Cuypers de bal terug op Hong en die werkte feilloos af. 1-0 na nog geen tien minuten, een droomstart voor Gent.



De thuisploeg speelde plots bevrijd en bleef kamperen op de helft van Genk. Castro-Montes liet de bezoekers schrikken met een gevaarlijke volley, De Sart kon dan weer net niet afronden na een knap opgebouwde aanval. Net wanneer Gent de touwtjes in handen had, sloeg Genk uit het niks toe. Paintsil zette zich door na een knappe dieptepass van Hrosovsky, omspeelde doelman Nardi en werkte beheerst af: 1-1.



Net zoals Gent de wind in de zeilen kreeg na de openingstreffer ging ook Genk weer beter voetballen na de gelijkmaker, met kansen voor Samatta en El Khannouss. Met de rust in zich herstelde de thuisploeg het evenwicht. Een alerte Vandevoordt was de doorgebroken Fofana te snel af, een plaatsbal van Piatkowski ging nipt naast.