Hein Vanhaezebrouck vlijmscherp voor beleid KAA Gent: "We zijn trots dat we iemand uit Haïti halen..."

KAA Gent heeft een teleurstellende wintermercato achter de rug en dat zit trainer Hein Vanhaezebrouck duidelijk diep.

Ibrahim Salah trok op de slotdag voor een niet te weigeren som naar het Franse Rennes, met Gift Orban kwam er een relatief onbekende vervanger. Al had Vanhaezebrouck nog steeds moeite om een volwaardige selectie samen te stellen."

"We hebben niet veel volk", besefte de coach. "Ik kon geen drie nieuwkomers het veld inbrengen bij ons. Integendeel. We hebben iemand verloren en hij is niet vervangen, want Gift Orban is nog niet speelgerechtigd. (zucht) Het was zoeken..."