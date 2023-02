Milan in crisis richting stadsderby: "Normale weerbots, maar Milan zit in de problemen"

"Titel van Milan was een half mirakel"

AC Milan begon 2023 nog met een zege bij Salernitana, maar nadat het tegen Roma een 2-0-voorsprong nog uit handen had gegeven, ging het steil bergaf.



Uitgeschakeld in de Coppa Italia door 10 spelers van Torino, een draw bij Lecce en daarna 2 pijnlijke nederlagen: 4-0 bij Lazio, 2-5 tegen Sassuolo. Tussendoor was er nog een andere uppercut: Milan verloor met 3-0 van stadsgenoot Inter in de Italiaanse Supercup.

"Ze zitten echt in de problemen", zegt Filip Joos in 90 minutes. De verwachtingen bij de fans waren nochtans hoogespannen na de titel.



"Vorig seizoen heeft Milan overgepresteerd. Dat ze toen kampioen zijn geworden, is een half mirakel. Het is op dit moment de weerbots die ergens ook normaal is."



Er zijn opvallend weinig spelers die na het WK een dip hebben, maar Hernandez en Leao hebben die dip wel. Filip Joos

Waar vorig seizoen alles meezat (mirakelzege tegen Inter bijvoorbeeld), zit het dit seizoen al eens tegen. Zo keurde de VAR tegen Sassuolo twee goals van Milan af voor nipt buitenspel, maar Joos ziet ook nog andere pijnpunten.

"Het laatste dat ik las in de Gazzetta, ging over het fysieke en als je fysieke problemen hebt, dan komt dat tegen Sassuolo wel tot uiting. Maar het is meer dan enkel dat, want iemand als Berardi scoorde met het hoofd op een hoekschop." Het toont dat Milan een ploeg met twijfels is. "Er zijn enkele spelers volledig uit vorm, zoals Theo Hernandez en Rafael Leao." Die twee waren vorig seizoen met goals en assists vanaf de linkerflank cruciaal in de titelstrijd.



"Ik ben nog altijd geen fan. Theo is altijd weg en hij is minder dan vorig jaar. Er zijn opvallend weinig spelers die na het WK een dip hebben, maar die twee hebben die dip wel."

Perikelen over contractverlenging bij Rafael Leao

Bij Rafael Leão spelen er misschien nog andere dingen, want de besprekingen met Milan over een contractverlenging verlopen moeizaam. Deze week moesten zowel Milan als de manager van Leao de geruchten dat de onderhandelingen spaak gelopen waren de kop indrukken. Milan kan Leao niet het loon bieden dat de Portugees bij Engelse clubs kan krijgen. En dat geld is belangrijk. In 2018 verbrak de aanvaller eenzijdig zijn contract bij Sporting nadat "fans" het trainingscentrum waren binnengedrongen en de spelers en staf hadden aangevallen. Leao kon zo gratis naar Rijsel, maar het TAS oordeelde later in het voordeel van Sporting. De aanvaller moet zijn ex-club nog altijd bijna 20 miljoen euro en dat hangt blijkbaar als een zwaard van Damocles boven de onderhandelingen.



"Kessié was belangrijk op het middenveld, ook qua power"

Vormverlies van zijn aanvallende linkerflank is niet het enige probleem voor Milan. In de laatste rechte lijn richting de titel stond de defensie van Milan als een huis. Bijna dezelfde defensie slikte 13 goals in de laatste 4 competitieduels. De blessure van doelman Maignan is een fikse aderlating. "De goals die Tatarusanu slikt, zijn geen megaflaters, maar het is niet goed genoeg", zegt Joos. Snel beterschap lijkt er niet in te zitten, want de comeback van Maignan werd al een paar keer uitgesteld.

Het gratis vertrek van Franck Kessié naar Barcelona liet ook een leemte. Dankzij Kessié kon Milan hoger op het veld druk zetten, maar nu kan de tegenstander makkelijker onder de druk uitvoetballen en komt Milan zo in de problemen. "Kessié was belangrijk op het middenveld van Milan, ook qua power. Maar de hele ploeg heeft het moeilijk. Vorig jaar zijn ze kampioen geworden na de 0-3 bij Sassuolo, de symboliek van de zware thuisnederlaag is wel groot."

Belgen kunnen hun stempel niet drukken

Met Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere, Aster Vranckx en Divock Origi lopen er dit seizoen 4 Belgen rond op Milanello. Zij konden ook nog niet voor de kentering zorgen. De Ketelaere kreeg tegen Sassuolo na lange tijd nog een keer een basisplaats van trainer Stefano Pioli. Hij begon met een geslaagde actie, maar deemsterde dan helemaal weg en werd bij de rust vervangen. "De Italiaanse pers was harder voor hem toen ze wel nog punten pakten en hij er niet in slaagde om zich te tonen. Kun je nu verwachten van iemand, die een beetje weggezonken was, dat die plots komt bovendrijven op het moment dat de rest schipbreuk lijdt? Nee toch."

De torenhoge verwachtingen kon hij nog niet inlossen. "Iedereen dacht dat als er 1 plaats was waar ze zich konden verbeteren dat het die van aanvallende middenvelder was: de plaats van Brahim Diaz en waarvoor ze De Ketelaere hebben gehaald."

Ik hoop voor Origi dat hij kan voortbouwen op zijn goal tegen Sassuolo. Filip Joos