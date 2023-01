Fans van Milan hebben Charles De Ketelaere in vizier: "32 miljoen euro voor 0 goals"

AC Milan vloog gisteren uit de Coppa Italia na een pijnlijke thuisnederlaag na verlengingen tegen 10 spelers van Torino. Op sociale media is de frustratie en woede van de supporters van Milan te voelen. "Zo kan het niet verder." En die frustratie en woede is ook gericht op Charles De Ketelaere. Niet alles is de schuld van onze landgenoot, maar hij is wel de ideale zondebok voor gefrustreerde supporters omdat hij afgelopen zomer de duurste transfer van Milan was. Vooral zijn doelpuntendroogte is een doorn in het oog. "32 miljoen euro voor 0 goals", klinkt het. Gisteren kwam De Ketelaere (alweer) dicht bij zijn bevrijdende debuutgoal voor Milan, maar zijn kopbal belandde op de paal (zie video). Ook La Gazzetta dello Sport zag dat De Ketelaere nog altijd zoekende is. "120 minuten lang speelde De Ketelaere nog altijd met de handrem op. Zowel in de spits als op de 10", klinkt het in de krant. "Milaan is nog niet het paradijs dat hij zich maanden geleden had voorgesteld."

Maldini: "Dit kan toch niet zijn laatste reddingsboei zijn?"

Nochtans was niet alles slecht gisteren tegen Torino, zeker in de eerste helft liet De Ketelaere af en toe zijn talent zien. Dat zag ook Milan-coach Stefano Pioli, die de ex-speler van Club Brugge diep in de spits op het blad had gezet. "Dat is niet zijn natuurlijke positie. Ik heb hem opgesteld in de spits, omdat hij een belangrijke speler is en omdat Giroud na een druk WK niet elke wedstrijd kan spelen. Ik vond dat hij goed bewoog en enkele goeie acties maakte", zei Pioli. (lees voort onder de tweet)