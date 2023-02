16-jarige EK-revelatie Nina Pinzarrone: "Grappig dat mensen plots mijn naam kennen"

Plots fluisterde iedereen de naam Pinzarrone, niet alleen in de schaatshal, maar ook op school. "Ze kenden me nog niet en plots hoorde ik op school: "Ik heb haar op tv gezien, dat is Pinzarrone"", lacht ze. "Het is grappig dat mensen plots mijn naam kennen."

"Het moet ook bij mij nog een beetje bezinken", geeft de 16-jarige EK-revelatie toe. "Ik had het zelf niet verwacht. Ik wou gewoon mijn best doen, dus ik ben wel trots op mezelf."

Nina Pinzarrone. Voor het EK deed haar naam niet meteen een belletje rinkelen, maar daar bracht ze bij haar debuut op een groot kampioenschap snel verandering in. Met een vijfde plek in Finland toonde ze haar potentieel.

Al komt het voor Pinzarrone niet zo plots. Ze was nog geen 4 jaar toen ze in de schaatssporen van haar zus volgde. "Mensen zeiden al snel dat ik een getalenteerd kind was. We hebben vanaf dan hard gewerkt en zijn er volop voor gegaan."

Dat beaamt ook coach Ansje Bocklandt. "Ze was al van jongs af aan een serieus meisje voor haar leeftijd. Maar ze stond stevig op haar voeten op het ijs en als ik iets nieuws uitlegde, was ze er meteen mee weg."

En het harde werk loont nu ook. Over twee maanden mag Pinzarrone zich opmaken voor haar eerste WK in Japan. "Het EK motiveert me om nog betere resultaten neer te zetten", aldus de kunstschaatster.

"Ik ben heel blij en ongeduldig om naar het WK te gaan. Ik ga mijn best doen om er zo veel mogelijk van te genieten. Ik heb wel nog wat puntjes om aan te werken, zoals mijn pirouettes."

Nochtans had Pinzarrone de op een na beste score voor haar techniek op het EK. Kan ze dat op het WK herhalen? "Ik had eerder wel gezegd dat de top 10 een doel was, maar ik realiseerde me toen nog niet hoe groot de concurrentie zal zijn. Ik ga gewoon mijn best doen en laten zien wat ik kan."