Loena Hendrickx pakt EK-zilver na dubbele val, Nina Pinzarrone knap 5e bij debuut

Zilver voor Hendrickx. Met haar beste vrije kür van het seizoen haalt Goebanova de buit binnen. Hendrickx kan niet anders dan treuren, ze komt 6,5 punt tekort voor het goud. Ze heeft zilver. Met de Zwitserse Kimmy Repond is het podium compleet. De 16-jarige Belgische EK-debutante Nina Pinzarrone legt beslag op een knappe 5e plaats.



De 16-jarige Belgische EK-debutante Nina Pinzarrone legt beslag op een knappe 5e plaats.

Georgische Goebanova maakt klein foutje. Het lijkt zilver te zullen worden voor Hendrickx. Goebanova maakte onderweg een fout bij een sprong, maar herstelde zich in de rest van haar kür.

Hendrickx staat op 1. Met 125,63 punten voor haar vrije kür komt Loena Hendrick aan de leiding. Ze springt over de Zwitserse Kimmy Repond, die na een persoonlijk record van 128.68 leidde met 192.51 punten. Hendrickx telt nu 193.48 punten. Het hangt af van de Georgische Anastasija Goebanova of het goud of zilver wordt. Haar PB dit seizoen op de vrije kür was in de 143 punten, dus ze laat heel wat liggen. Nina Pinzarrone gaat 5e worden.



Hendrickx telt nu 193.48 punten. Het hangt af van de Georgische Anastasija Goebanova of het goud of zilver wordt.



Haar PB dit seizoen op de vrije kür was in de 143 punten, dus ze laat heel wat liggen.



Nina Pinzarrone gaat 5e worden.

Loena schudt haar hoofd. Net zoals in de korte kür komt Loena Hendrickx ook de vrije kür niet foutloos door. Ze schaatste zoals we haar kennen elegant en vol expressie en begon met mooie sprongen, maar in het 2e deel kwam ze 2 keer ten val bij een sprong. Ze schudt haar hoofd, het ligt allemaal dicht bij elkaar, waar brengt het haar?



Ze schudt haar hoofd, het ligt allemaal dicht bij elkaar, waar brengt het haar?

clock 15:19 15 uur 19. Nina Pinzarrone in volle actie.

Pinzarrone knap. De omstandigheden lijken geen vat te hebben op de debutante: Nina Pinzarrone liet het hele sprongenarsenaal zien en schaatste bijna foutloos. De jury beloonde haar met 124.57 punten, een persoonlijk record. Haar vorige beste score was 121.52. In totaal brengt haar dit op 185.92 punten. Is dit genoeg voor een medaille?



In totaal brengt haar dit op 185.92 punten. Is dit genoeg voor een medaille?

clock 15:18 15 uur 18. Nina Pinzarrone is er klaar voor.

Top 6 presenteert zich op het ijs. We zijn toe aan de laatste zes van de vrije kür. Het gaat nu om de medailles. De Georgische Anastasija Goebanova komt als laatste in actie om 16.48 uur. Zij staat op kop na de korte kür. Nina Pinzarrone bijt over enkele minuten de spits af, zij was zesde in de korte kür. Loena Hendrickx, tweede na de korte kür, is aan de beurt om 15.39 uur. Momenteel warmen de zes zich op.



Nina Pinzarrone bijt over enkele minuten de spits af, zij was zesde in de korte kür. Loena Hendrickx, tweede na de korte kür, is aan de beurt om 15.39 uur.



Momenteel warmen de zes zich op.







Timing vrije kür. De top 24 van de korte kür komt straks in actie in de vrije kür, waarna de medailles uitgereikt worden. Iets na 12 uur begint de eerste, de 2 Belgen zitten in de laatste groep van 6 schaatssters. Nina Pinzarrone is aan de beurt om 15.07 uur, Loena Hendrickx als voorlaatste om 15.39 uur. De vrije kür sluit af met de Georgische Anastasija Goebanova om 15.47 uur. Daarna weten we of Hendrickx haar EK-droom heeft kunnen waarmaken. Als beste Europese dit seizoen is ze de favoriete, maar door een fout in de korte kür moet ze zich van de 2e plaats omhoogvechten.



Nina Pinzarrone is aan de beurt om 15.07 uur, Loena Hendrickx als voorlaatste om 15.39 uur. De vrije kür sluit af met de Georgische Anastasija Goebanova om 15.47 uur. Daarna weten we of Hendrickx haar EK-droom heeft kunnen waarmaken.



Als beste Europese dit seizoen is ze de favoriete, maar door een fout in de korte kür moet ze zich van de 2e plaats omhoogvechten.

Lot van de Leading Lady. De status van kunstschaatster Loena Hendrickx is na haar 2e plaats op het WK toch wat veranderd. Op het EK kunstschaatsen werd onze landgenote meteen gebombardeerd tot topfavoriete. "De favorietenrol is toch iets nieuws waar ik mee moet leren omgaan. Ik loop eigenlijk niet graag in de spotlights, maar je wordt ongevraagd in die positie geduwd. Het blijft wat ongewoon voor mij."

"De favorietenrol is toch iets nieuws waar ik mee moet leren omgaan. Ik loop eigenlijk niet graag in de spotlights, maar je wordt ongevraagd in die positie geduwd. Het blijft wat ongewoon voor mij."



Morgen is het een nieuwe dag. Een nieuwe Loena. Let's go! Loena Hendrickx

"De ontgoocheling was heel groot". Loena Hendrickx verscheen vandaag opnieuw op het ijs om te trainen voor haar vrije kür op het EK kunstschaatsen. "Ik heb een goede oefensessie achter de rug", vertelde ze zelf voor de camera. "Het geeft me weer vertrouwen." Gisteren bleef Hendrickx immers wat teleurgesteld achter na haar 2e plaats op de korte kür. "De ontgoocheling was heel groot. Ik heb de laatste weken nog nooit zo hard getraind en ik had de lat hoog gelegd. Ik heb gisterenavond dan ook eens goed gehuild op mijn kamer. Om zo al mijn emoties uit mijn lichaam te laten." "Mijn mama is hier ook om me te steunen. Het is van de Spelen van 2018 geleden dat ze mee is naar een wedstrijd. Dat is speciaal. We zijn gisteren dan ook allemaal samen iets gaan eten. Dat deed deugd. Ik kan de focus nu ook opnieuw op de vrije kür richten. We gaan er opnieuw vol voor. Let's go."

Gisteren bleef Hendrickx immers wat teleurgesteld achter na haar 2e plaats op de korte kür. "De ontgoocheling was heel groot. Ik heb de laatste weken nog nooit zo hard getraind en ik had de lat hoog gelegd. Ik heb gisterenavond dan ook eens goed gehuild op mijn kamer. Om zo al mijn emoties uit mijn lichaam te laten."

"Mijn mama is hier ook om me te steunen. Het is van de Spelen van 2018 geleden dat ze mee is naar een wedstrijd. Dat is speciaal. We zijn gisteren dan ook allemaal samen iets gaan eten. Dat deed deugd. Ik kan de focus nu ook opnieuw op de vrije kür richten. We gaan er opnieuw vol voor. Let's go."

Kunstschaatsen Loena Hendrickx is niet foutloos, maar wel 2e na korte kür op EK kunstschaatsen, Pinzarrone knap 6e