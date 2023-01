Maak kennis met 16-jarige kunstschaatsster Nina Pinzarrone: "Ze heeft klasse op het ijs"

"Ik vind het heel spannend en heb er veel zin in", vertelt ze nog wat schuchter voor de camera van Sporza. Hoe is ze begonnen met kunstschaatsen? "Door mijn zus. Zij zag het EK op tv toen ik 3,5 jaar was en begon toen ook. Nadat ik mijn zus zag schaatsen begon het ook te kriebelen."

Op mijn best zijn op de Olympische Winterspelen van 2026 en 2030 is een droom. Op dit EK wil ik de vrije kür zaterdag halen.

Coach Bocklandt: "Nina heeft klasse op het ijs"

Al van kleinsaf wordt Pinzarrone begeleid door Ansje Bocklandt, die al vroeg het potentieel van haar poulain zag. "Ze is op veel vlakken getalenteerd: ze kan goed springen, haar pirouettes zijn heel goed en ze is lenig en elegant. Ze heeft klasse op het ijs."

Pinzarrone leek nog een beetje schuchter voor de camera. "Ze is inderdaad eerder bescheiden en introvert, maar ze gaat er wel voor. Ze laat het niet altijd merken, maar is toch wel een beetje een competitiebeestje."

Het EK wordt het eerste optreden op het grootste toneel voor Pinzarrone. "Ze is hier om ervaring op te doen. Ze is hier de jongste, dit is allemaal nieuw." Maar een doel heeft ze wel. "Een foutloze korte kür neerzetten, de vrije kür halen en de minimumscore halen voor het WK kunstschaatsen in Japan."

Een doel op lange termijn is er ook: de Winterspelen van 2026 en 2030. "Als ze voortdoet zoals ze nu bezig is, dan is dat wel realistisch. Dan moet ze dat kunnen halen."