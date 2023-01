4 kandidaten voor 2 posten: Vercauteren als TD, Tedesco als bondscoach?

Een van de twee TD-kandidaten is Frank Vercauteren. Het 66-jarige boegbeeld van Anderlecht, die als coach titels pakte met Anderlecht en Genk, zit zonder werk, sinds hij in 2021 Antwerp verliet als coach.



Vercauteren werkte eerder voor de KBVB in 2008 en 2009 als assistent van bondscoach René Vandereycken en na diens ontslag als T1 ad interim tot de komst van Dick Advocaat.



Een van de 2 namen als bondscoach is Domenico Tedesco. De 37-jarige Italiaanse Duitser voetbalde zelf nooit op hoog niveau, maar is een universitair geschoold ingenieur, die al op jonge leeftijd begon te coachen.



Tedesco werd in september ontslagen bij RB Leipzig, nadat hij enkele maanden eerder met die Duitse ploeg de DFB-Pokal had gewonnen. Hij was er pas sinds december, waarna hij de Red Bull-ploeg van de 11e naar de 4e plek bracht.



De bond wil niet communiceren tot alles rond is, maar dat zou niet lang meer duren.



Ondertussen heeft de taskforce die een opvolger voor Martinez moest zoeken, zijn werk neergelegd. Het zijn CEO Peter Bossaert en assistent-TD Jelle Schelstraete die de gesprekken voeren.