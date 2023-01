De 4 Duitse gevaren volgens Eddy Demarez: "Maar de Lions blijven favoriet in de finale"

Toch kunnen ze maar beter op hun hoede en op hun best zijn, want Duitsland is nog altijd wereldtop en kan dus wel degelijk een erg taaie klant zijn. Ook al dateert de laatste mondiale gouden medaille van de viervoudige olympisch en tweevoudig wereldkampioen al van elf jaar gelden op de Spelen van Londen.

Op basis van puur talent en ervaring is België favoriet in de WK-finale tegen Duitsland. De Lions hebben ook het mentale voordeel. De laatste vier onderlinge duels hebben ze niet meer verloren als het er op aankwam op de grote toernooien (Olympische Spelen, WK’s en EK’s).

Gevaar 1: het "Argentijnse" strafschopkanon

Ten eerste is het oppassen omdat de Honamas (de bijnaam van de Duitse hockeymannen) in de persoon van Gonzalo Peillat sinds dit WK een enorme extra troef hebben op de strafcorner. U weet inmiddels wel hoe belangrijk dat wapen is in het hockey.

De naam Peillat zou nog een belletje moeten doen rinkelen. Hij werd in 2016 olympisch kampioen met zijn vaderland Argentinië. Peillat was toen de beste strafcornerspecialist ter wereld. Tegenwoordig is hij de op-één-na beste, na onze Alexander Hendrickx.

In Rio was Peillat goed voor 11 doelpunten, onder andere één in de finale tegen België. Na de Spelen van Rio raakte hij in onmin met de Argentijnse bondscoach. Sinds december 2018 werd Paillat niet meer opgeroepen voor zijn land. Dat was en is nog altijd een zware sportieve aderlating voor Argentinië.

Het strafcornerkanon speelde toen al jaren in Europa, eerst in Nederland en sinds 2016 tot vandaag bij Mannheimer HC in Duitsland. Sinds 2022 mag Peillat ook voor dat land uitkomen. Dat hij een flinke versterking is, heeft Peillat al bewezen op z’n eerste grote toernooi voor zijn nieuwe land. In de halve finale tegen Australië eiste hij de absolute hoofdrol op in de wonderbaarlijke terugkeer van Duitsland helemaal in het slot van die match met 3 omgezette strafcorners en een assist bij de winnende treffer 6 seconden voor tijd.