Steff Cras debuteert in Argentinië voor TotalEnergies: "Goede beslissing geweest om Lotto-Soudal te verlaten"

Voor Cras, die goed aan het seizoen begonnen is in San Juan, is het zijn eerste seizoen bij TotalEnergies. Hij mag meteen deel uitmaken van de afscheidstournee van Peter Sagan, die gisteren liet weten op het einde van dit seizoen te stoppen als renner op het hoogste niveau.

Hoe is het om met de drievoudige wereldkampioen in hetzelfde team te zitten? "Het wordt het einde van een mooie carrière, al gaat hij volgend seizoen ook nog wel koersen", zei Cras (26) bij Renaat Schotte in Argentinië voor de start van de koninginnenrit.

"De grote evenementen gaat hij wel "skippen". Voor hem is het goed dat hij die motivatie heeft om nog iets te bereiken in het mountainbike."

TotalEnergies is uiteraard meer dan Sagan. Hoe heeft Cras zijn overstap van Lotto-Soudal verteerd? "Goed, ik denk dat ik de juiste beslissing heb gemaakt. Ik krijg in dit team veel steun en mag een mooi programma rijden. Tot nu toe ben ik dan ook tevreden over alles, ik word ook goed ondersteund."

Hoe is het om te rijden in Argentinië? "Nieuw en warm, maar het is mooi om ook hier eens van de partij te zijn. Sommige dagen zijn wel een beetje saai met de lange wegen."