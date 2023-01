Peter Sagan hangt na dit seizoen zijn WorldTour-fiets aan de haak. Peter de Grote zal wel nog kleinere koersen rijden als voorbereiding voor het mountainbiken. Maar op het hoogste niveau zullen we hem niet meer zien in 2024. Sagan zal door de fans gemist worden. De laatste jaren ging het wat bergaf met de prestaties, maar dat Sagan een wielericoon is staat buiten kijf. 10 vraagjes over misschien wel 1 van de gekste renners ooit in het peloton!