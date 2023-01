Peter Sagan stopt weldra: "Het prototype van de renner van de toekomst verdwijnt"

Op zijn 33e verjaardag heeft Peter Sagan zijn plannen uit de doeken gedaan: de drievoudige wereldkampioen draait nog één jaartje mee in de WorldTour en gaat daarna voor een laatste hoofdstuk(je) op zijn MTB. Renaat Schotte luisterde donderdag in Argentinië naar Sagan en analyseert het Slovaakse afscheid.

Het was eigenlijk tegelijk een afscheid en een begin: de wegrenner in Peter Sagan stopt na dit seizoen. Zijn boodschap kwam niet helemaal uit het niets, want "het Peter Sagan-zijn" eist een prijs. Hij was mentaal moe geworden. In zijn betoog viel de passage over zijn zoontje heel erg op: hij wil die knul zien opgroeien. Het gaat niet meer om presteren, zo geeft hij nu aan. Hij maakt de cirkel rond op zijn mountainbike op de Spelen in Parijs en daarna bekijkt hij het nog. Sagan heeft dus niet gezegd dat hij na Parijs 2024 stopt. Hij zal nog wel ambassadeur zijn voor enkele merken. We zijn nog niet verlost van Sagan, maar ik denk niet dat iemand daar op zit te wachten. Sagan blijft een figuur en de manier waarop hij omgaat met publiek en pers blijft voor mij een absoluut voorbeeld.

"Hij werd een überrenner van wie iedereen iets wilde"

Ik ben altijd gecharmeerd geweest door Peter Sagan, ook al waren zijn lachje en grapjes de jongste jaren te geïnstitutionaliseerd geworden. Tijdens zijn persmoment zagen we de serieuze Sagan. Hij deed zijn best om eerlijk en to the point te antwoorden. In het begin van zijn carrière sprak hij alleen maar Slovaaks, het Italiaans heeft hij opgepikt als zijn tweede taal en ook het Engels werd steeds beter. Ik blijf herhalen dat Sagan een schoolvoorbeeld was, ook al werd hij soms onder vuur genomen en werd hem een gebrek aan beroepsernst verweten.

Zijn beroepsernst is nooit afwezig geweest, maar de druk om publicitair te scoren was zo hoog. Het is en was niet eenvoudig om Sagan te zijn. Renaat Schotte

Ik ben daar nooit mee akkoord gegaan. We moeten goed beseffen dat de figuur Sagan met zijn 3 wereldtitels (2015-2016-2017) een soort überrenner was geworden, van wie iedereen iets wilde. Zijn resultaten werden minder, maar veel renners zouden nog altijd veel bieden voor zulke uitslagen. Zijn beroepsernst is nooit afwezig geweest, maar de druk om publicitair te scoren was zo hoog. Het is en was niet eenvoudig om Sagan te zijn. Hij zat als enige op dat niveau, het level van een echte wereldster. Hij is erin geslaagd om de koers te overstijgen. "Why so serious?", is de slogan van Sagan naar The Joker. Vanaf nu begint zijn leven echt serieus en geeft hij de prioriteit aan wat écht telt: zijn zoon.

Peter Sagan en zijn kenmerkende skibril.

"Hij is een trendsetter geweest"

Peter Sagan was met de jaren een merk geworden en zijn sportieve aspiraties verloren aan belang, maar ik laat me door zijn directe entourage vertellen dat hij heel goed is. Zijn manager fluisterde me in dat deze beslissing een topseizoen op het hoogste niveau mogelijk moet maken. We krijgen misschien een Sagan die verlost is, een ontspannen versie. Sommige coureurs houden niet van een afscheidstournee, hij zal uit die aandacht veel energie halen. Hij doet anderen weer pijn op training en hij zal nog iets laten zien. Het zou een passend slotakkoord zijn van een geweldige carrière voor een acrobaat die ons geëntertaind heeft op en naast de fiets.

Zijn manager fluisterde me in dat deze beslissing een topseizoen op het hoogste niveau mogelijk moet maken. Hij doet anderen weer pijn op training. Renaat Schotte

Nog een handelsmerk: de wheelie.

Entertainen was zijn drijfveer. Hij is uniek door de combinatie van topprestaties en entertainment. Op vlak van marketing kunnen alle huidige toppers bij hem in de leer. Hij is een trendsetter geweest. Denk maar aan die zegegebaren. Daar dacht hij over na. Met Sagan verdwijnt het prototype van de renner van de toekomst. De nonchalance van Tadej Pogacar tipt niet aan het "je ne sais quoi-gehalte" van de Slovaak. Pogacar wordt afgeschermd, Sagan was veel toegankelijker. Ik hoop dat de anderen dat meenemen. Scherm de toppers niet af. Alleen op die manier blijft de band tussen het publiek en deze sport zo intens.