Peter Sagan rijdt laatste jaar in WorldTour en mikt in 2024 op olympische mountainbikerace

Op zijn 33e verjaardag maakte Peter Sagan gebruik van de rustdag in San Juan om de verzamelde pers op te trommelen. Daar verraste de Slovaak door te vertellen dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is in de WorldTour.

De drievoudige wereldkampioen op de weg wil graag meer tijd doorbrengen met zijn zoon Marlon, maar heeft daarnaast ook nog ambitieuze koersplannen. In 2024 wil hij erbij zijn op de Olympische Spelen als mountainbiker.

"Om me daarop voor te bereiden, zal ik nog wel eens deelnemen aan enkele kleinere wielerwedstrijden, maar niet langer in de WorldTour", legt Sagan uit. "Ik ben begonnen met mountainbiken en daarmee wil ik ook eindigen."

Medailleambities in Parijs heeft de Slovaak naar eigen zeggen niet. "Dat heb ik al eens geprobeerd in Rio, maar makkelijk is dat niet. Neen, ik leg mezelf geen druk op. Ik wil me vooral amuseren."

Maar eerst 2023 nog dus. Wat zijn de plannen nog voor dit jaar? "Ik zou graag nog een laatste keer naar de Tour gaan, waar ik veel mooie momenten beleefd heb", klinkt het.

"Ik hoop dat ik dit jaar nog een mooie World-Tour-overwinning kan behalen. Daar zou ik heel gelukkig mee zijn.