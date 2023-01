Soudal-Quick Step zoekt klimmers: "Lefevere is in snelheid genomen door Evenepoel"

"Hij zal niet slechter worden", grapte Jan Bakelants over Remco Evenepoel, die woensdag in de Ronde van San Juan een verjaardagstaart met 23 kaarsjes heeft ontvangen.

"Het is een stelregel in het peloton dat je vanaf je 27e op je sterkste bent, tussen je 27 en je 30. Of toch zeker in een duursport als wielrennen."

"Dat belooft voor Wout van Aert (28) en Mathieu van der Poel (28). Maar kijk naar hoe goed Evenepoel is en wat er nog voor hem ligt..."

"Het moet fantastisch zijn om zo te kunnen fietsen. Je doet veel opofferingen, maar die beloning komt altijd."

"Veel renners doen net zo veel als Evenepoel, maar die krijgen dat niet terug en staan dan in de schaduw."