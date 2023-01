Thierry Neuville aast bij start van WRC-seizoen andermaal op wereldtitel: "Kijk ernaar uit"

Al 5 keer eindigde Thierry Neuville als nummer 2 in het WK. Wordt 2023 eindelijk eens het jaar van de Belg? "Elk jaar komt dezelfde vraag en elk jaar geef ik hetzelfde antwoord. Ik wil zowel wereldkampioen worden bij de rijders als bij de constructeurs", windt Neuville geen doekjes om de ambities.

"Ten opzichte van vorig seizoen zijn er nieuwe rijders en met Cyril Abiteboul is er een nieuwe teambaas. Ik hoop dat beide veranderingen voor verbeteringen zorgen, zodat we voor beide kampioenschappen kunnen strijden. Dat is alvast de bedoeling."

Met de Rally van Monte Carlo heeft Neuville een haat-liefdeverhouding. In het verleden wisselde hij er hoogtes en laagtes af. Toch kijkt de Belg uit naar de start van het nieuwe seizoen.

"Ik begin graag het seizoen met de Monte Carlo", klink het. "Ik verwacht dat we te maken krijgen met lastige omstandigheden, ondanks het warme weer in de regio op dit moment. Monte Carlo is altijd een verrassing, maar ik kijk ernaar uit. Het is leuk om een nieuw seizoen te beginnen."

"De auto is sterk verbeterd sinds de Monte Carlo van vorig jaar, wat ons vertrouwen voor dit jaar ten goede komt. De auto zal beter presteren. We weten nooit wat onze tegenstanders in de winter hebben gedaan, maar ik denk niet dat er grote veranderingen zullen zijn. Hoewel iedereen een beetje verbeterd zal zijn, zitten we hopelijk allemaal op hetzelfde niveau."