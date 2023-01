AA Gent is de weg naar het doel kwijt: "Mannen die scoren pluk je niet zomaar uit de lucht"

Na de rode kaart voor Ngadeu was het helemaal voorbij. "Op dat moment moet je vooral goed georganiseerd blijven en zorgen dat je geen pandoering krijgt. Dit was al erg genoeg."

"Maar als je kan scoren na vier minuten, dan zit je in een zetel. Wij krijgen ook een paar kansen en die gaan er dan niet in, zij scoren wel. In de tweede helft net hetzelfde: we beginnen goed, maar opnieuw maken we de kansen niet af."

Toch besefte de trainer van AA Gent maar al te goed dat zijn ploeg van het veld werd gespeeld, vooral in de eerste helft. "Toch vond ik dat we ook onze kansen hebben gekregen en de evenknie waren."

"Wilden graag doorgaan op drie fronten"

Gent zal zichzelf dus niet opvolgen als Bekerwinnaar, alles op de competitie dan maar? "Ik had het een beetje voorspeld, dat is gewoon de realiteit op dit moment en daar moeten we een beetje leren mee leven."

"Als team is Union niet zoveel beter dan wij, al gaat het op bepaalde momenten toch veel sneller, maar ze scoren veel gemakkelijker. Dat heeft te maken met goed zijn en niet goed zijn."

"We hebben al een tijdje niet meer gescoord en dan kan je geen matchen winnen. We wilden heel graag doorgaan op drie fronten, in de competitie wordt het een serieuze strijd en Europees zullen we efficiënt moeten zijn om nog een ronde of misschien zelfs twee door te gaan."

Een doelpuntenmaker mag er zeker nog bij voor Vanhaezebrouck. "Maar goed, je plukt ze niet zomaar uit de lucht, de mannen die scoren. We hebben er één (Tissoudali, red.), maar daar gaan we toch nog minstens twee maanden op moeten wachten."