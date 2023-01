Guardiola al lachend over zijn wissels: "Ik ben een genie"

Chelsea domineerde de eerste helft tegen Manchester City. Onder meer Kevin De Bruyne en Erling Haaland kwamen niet in het stuk voor.

De ommekeer na de pauze was opvallend. Pep Guardiola bleek vooral niet tevreden over zijn rechterflank. Walker en Cancelo werden naar de kant gehaald en Akanji en Lewis kwamen in de ploeg.

"De eerste helft van ons was slordig. We creëerden niet veel, we zetten slecht druk en we waren niet goed georganiseerd", zei Guardiola achteraf. "In de tweede helft waren we met name met Manuel en Rico beter."



Rico Lewis (18) komt uit de jeugdopleiding van City, waar hij vooral als rechtsachter speelde. Guardiola bracht hem in de plaats van Cancelo om meer grip te krijgen op het middenveld.

En dat gebeurde ook. "Er zijn spelers die voor zichzelf een goede match kunnen spelen, maar hij heeft de kwaliteiten om het team beter te laten voetballen."

"Hij maakt ons middenveld beter."

"Hij weet op elk moment wat hij moet doen. Na rust was het een ander City, met een ander ritme. Rico veranderde de dynamiek vanaf de eerste minuut na rust."