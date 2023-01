Brecel opent Masters tegen recordhouder O'Sullivan: "Als ik goed ben, kan alles"

Op zijn laatste toernooi, de English Open, ging O'Sullivan eruit in de 3e ronde tegen de Brit Martin Gould, de nummer 46 van de wereld. “Het is en blijft Ronnie O'Sullivan. In 99% van de gevallen is hij gewoon weer goed”, beseft Brecel. O'Sullivan is met 7 stuks recordhouder van het toernooi, de laatste dateert wel al van 2017.





“Op deze manier is het wel een makkelijke mindset voor mij, want ik weet dat ik goed zal moeten spelen om te winnen. De kans dat je tegen Ronnie slecht speelt en wint, is natuurlijk zeer klein.”



"Voor mij is het dus simpel. Ik moet gewoon goed zijn of ik ga naar huis. Maar als ik goed ben, is het gelijk opgaand. In snooker kan alles, maar de vorm van de dag moet goed zijn.”