Alweer een Chinese snookertopper op non-actief gezet op verdenking van matchfixing

Yan Bingtao is niet de eerste grote naam die door de WST op non-actief geplaatst wordt. Eind oktober schorste de Internationale Snookerfederatie ook al Liang Wenbo, de nummer 52 van de wereld.

De schorsingen zijn het gevolg van een onderzoek naar het manipuleren van wedstrijden voor gokkers. De WST laat weten dat de schorsing geldt voor de duur van het onderzoek.

De 22-jarige Yan Bingtao is de nummer 16 van de wereld en de op één na hoogst geklasseerde Chinees op de wereldranking, na Zhao Xintong (WST-9). In 2021 won hij de Masters, zijn meest prestigieuze overwinning tot nu toe.

Snooker is immens populair in China, wat de jongste jaren gezorgd heeft voor een enorme opmars van Chinees snookertalent in het profcircuit. Naast Yan Bingtao en Liang Wenbo zijn vorige nog 4 Chinezen geschorst door WST.