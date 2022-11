VIDEO: Judd Trump imponeert met fantastische maximumbreak op Scottish Open

Judd Trump moest het in de 2e ronde van de Scottish Open opnemen tegen Mitchell Mann, die van de wereldkampioen van 2019 een 4-0-bolwassing kreeg.

Het 1e frame van de wedstrijd was meteen het hoogtepunt, want Trump maakte zijn 3e maximubreak van het seizoen. De Engelsman speelde de tafel in één trek leg, goed voor 147 punten. Het publiek kraaide van plezier.

"Ik denk dat alle fans die erbij waren wel met een lach op het gezicht naar huis zullen gaan. Een 147 is altijd genieten, ook voor mezelf", sprak Trump na afloop.



Ook in het 4e frame maakte Trump indruk, toen de witte bal tegen de bovenrand van de tafel lag en alle rode ballen nog bij elkaar lagen. Het arendsoog van Trump zag een "plant", waarbij hij wit via één band tegen een rode bal liet rollen, die op zijn beurt een andere rode bal aantikte en in de pocket deed verdwijnen.