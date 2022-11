Ronnie O'Sullivan mist snelste tv-century ooit met 3 seconden: "Ik vond dat het wat sneller mocht gaan"

Ronnie O'Sullivan heeft gisteren nog maar eens getoond dat hij op zijn best een klasse apart is in het snooker. De nummer 1 van de wereld had maar 3 minuten en 34 seconden nodig voor een century in de eerste ronde van de Scottish Open. Het record van snelste century op een tv-toernooi is 3'31 van Tony Drago in 1996.