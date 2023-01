Chinese sneeuwbal blijft maar rollen, wat is er aan de hand in het snooker?

"Helemaal bovenaan staat het vervalsen van de eigen wedstrijden. In het verleden lieten verschillende spelers via vrienden weddenschappen afsluiten op hun eigen matchen, dat ze die pakweg met 5-1 zouden verliezen."

"Helemaal onderaan heb je de meldingsplicht. Als je iets verdachts merkt - ook al ben je zelf niet betrokken - dan moet je dat melden of je wordt achteraf misschien gestraft. Je wordt dan een beetje verplicht om een klikspaan te zijn, zelfs als het over je vrienden gaat."

Voor extra duiding bij het snooker klopt Sporza regelmatig aan bij Rudy Bauwens, commentator bij Eurosport. "Het is moeilijk om de draagwijdte van dit schandaal in te schatten, want het dossier zit nog in de onderzoekfase", opent hij.

Sneeuwbal gaat aan het rollen

Het snookerschandaal is als een sneeuwbal steeds groter geworden, tot het nu een lawine dreigt te worden. "Het begon met een paar kleine garnalen, maar toen kwam er met Liang Wenbo ook een winnaar van een rankingtoernooi naar boven. Van hem wordt gezegd dat hij een spilfiguur zou kunnen zijn."

"Daarna werden ook nog Yan Bingtao, de winnaar van de Masters, en deze week nog Zhao Xintong, een van de revelaties van het vorige seizoen, op non-actief gezet."

Matchfixing is niet nieuw in het snooker, in het verleden liepen grote namen als Peter Ebdon, Stephen Maguire en John Higgins tegen de lamp. Maar dit is anders, want het lijkt een grootschalig Chinees probleem te zijn.

"Er zijn een 30-tal Chinezen op de Tour en ze klitten bijna allemaal samen. Misschien heeft 1 speler onder hen de anderen wat onder druk gezet? Ik moet zelf ook gissen hoe de vork in de steel zit."

Volgens de informatie van Bauwens zou er snel duidelijkheid moeten komen. "Ik hoor dat het onderzoek al maanden aan de gang is, ook in samenwerking met de bookmakers, die het snel opmerken als er verdachte gokpatronen zijn."

"Er zou dan ook snel nieuws moeten komen. En dat is in het belang van iedereen."