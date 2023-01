Wereldsnookerbond schorst nog eens 2 Chinese toppers in onderzoek naar matchfixing

De 25-jarige Zhao, vorig seizoen winnaar van het UK Championship in een finale tegen Luca Brecel (WS-10), en de 24-jarige Zhang, zijn al de negende en tiende Chinese speler die door de snookerfederatie geschorst worden.



Eerder overkwam het Yan Bingtao (WS-16), Lu Ning (WS-46), Liang Wenbo (WS-56), Li Hang (WS-64), Chang Bingyu (WS-77), Chen Zifan (WS-93), Bai Langning (WS-124) en Zhao Jianbo (geen ranking).



Ze worden er allemaal van verdacht wedstrijden te hebben vervalst voor gokdoeleinden en blijven geschorst tot het onderzoek is afgerond.



Volgens de WPBSA bevindt dat onderzoek zich nu in een vergevorderd stadium en mogen de conclusies weldra verwacht worden. Tot dan worden niet meer details bekendgemaakt.