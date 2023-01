Masters snooker gaan van start zonder topfavoriet: "Er zit bij niemand lijn in"

Zowel in 2018 als in 2019 maakte Luca Brecel deel uit van het elitaire kransje op de Masters. Na wat grillige jaren heeft de Belg nu weer een vast stekje tussen de snookertop. En dus mag hij opnieuw meedoen aan de Masters.



"Ik weet niet goed wat we van Luca mogen verwachten", zegt Rudy Bauwens, commentator bij Eurosport. "Hij kan er in de eerste ronde uitliggen - wat logisch zou zijn tegen O'Sullivan, die als hij gemotiveerd is nog altijd de beste van de wereld is. Of hij kan ver doorstoten, als O'Sullivan er geen zin in heeft of een slechte dag heeft."

Je zou kunnen zeggen dat Brecel het niet getroffen heeft met de loting. "Maar dat kun je eigenlijk van iedereen zeggen. Het is voor alle 16 spelers een zware loting. Ik durf geen favoriet naar voren te schuiven."