Geen stress bij grappende Van Gaal: "Nu kus ik Memphis op de mond"

Louis van Gaal werkte in het seizoen 14/15 samen met Angel Di Maria bij Manchester United. De Nederlander loodste de club toen naar de 4e plek, maar naar het einde van het seizoen kreeg de Argentijn nog weinig speelminuten.

Di Maria prikte nu naar Van Gaal door hem "zijn slechtste coach ooit" te noemen, maar de bondscoach van Oranje was niet onder de indruk.



"Angel Di Maria is een heel goede voetballer, maar hij had toen bij Manchester United veel problemen in zijn privésfeer. Er is toen ingebroken bij hem en dat heeft ook zijn vorm beïnvloed in dat jaar."

"Hij noemt mij nu de slechtste trainer, wel dan is hij een van de weinige spelers die dat zegt. Meestal is het andersom. Ik vind dat wel heel erg. Het is jammer, maar het is niet anders. Een coach moet wel eens beslissingen nemen, en die zijn misschien niet altijd goed."