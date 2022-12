Nina Sterckx wordt 6e op WK gewichtheffen: "Ze zag 2 medailles door vingers glippen"

Nina Sterckx is erin geslaagd om de voorbije 3 weken meer dan 5 kg af te vallen, zodat ze afgelopen nacht kon meedoen aan het WK gewichtheffen in Colombia in de klasse tot 49 kg. De 20-jarige Belgische eindigde daarin zesde met een totaal van 193 kg (89 kg bij de snatch, 104 kg bij de clean&jerk). Maar er had meer ingezeten, want de jury trok onder meer haar stoot van 109 kg in.

Sterckx is de regerende wereldkampioene bij de junioren en werd half oktober nog Europees kampioene bij de junioren en half november Belgisch kampioene bij de elite. Dat deed ze in de klasse tot 55 kg, maar omdat die klasse niet op het olympische programma van Parijs 2024 staat, kiest ze voor de klasse tot 49 kg.



Ze volgde wekenlang een strikt dieet, gecombineerd met saunasessies, wat haar bij de weging in Bogota op 48,80 kg bracht. Eerste opdracht volbracht, zij het met wat stress de voorbije week.



De tweede was natuurlijk de gewichten heffen. Het was de vraag hoe Sterckx' lichaam zou reageren op de kilo's minder, wat dat met haar energie en kracht zou doen.



Grote progressie ten opzichte van Spelen in Tokio

Waar Sterckx op het BK vorige maand 92 kg trok en 115 kg stootte en op het EK junioren zelfs 95 kg en 118 kg haalde, kwam ze in Bogota uit op 89 kg en 104 kg. Het is volledig normaal dat je in een lagere gewichtsklasse minder kilogram haalt.



Om haar progressie te duiden: vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio kwam de 18-jarige Sterckx tot 81 kg en 99 kg, goed voor een 5e plaats. Haar Belgische records in de -49 kg waren tot gisteren 83 kg, 99 kg en een totaal van 180 kg.



Er waren 37 deelneemsters. Die kregen elk 3 kansen op de snatch en 3 op de clean&jerk. Sterckx verbeterde zich telkens in de snatch: 84, 88 en 89 kg. Bij die laatste poging was ze door het dolle heen, dat het haar gelukt was. (zie foto onder tabel).



"Op dat moment was dat goed voor de bronzen medaille", legde trainster Bieke Vandenabeele uit. "Maar de Roemeense atlete ging toch nog 1 kg omhoog en kaapte zo de medaille van Nina weg." Ze werd vierde.



Nina verbeterde zich met 13 kg, dat is extreem veel. We zijn supertrots op haar, maar het is zuur dat die 109kg-stoot werd afgekeurd. Hopelijk staat de volgende keer het geluk wel aan onze kant Trainster Bieke Vandenabeele

In de clean&jerk bezette ze de 7e plaats: "We zijn met 104 kg safe gestart om eerst en vooral een mooi totaal neer te zetten voor de olympische ranking. Voor de 2e poging gingen we 5 kg hoger naar 109, maar door een technische fout kreeg Nina de baar niet op haar schouders."



"Bij haar laatste poging stootte ze de 109 kg wel tot boven haar hoofd. De poging werd goedgekeurd door de scheidsrechters, maar de beurt werd overruled door de jury. Die zag een kleine terugslag in haar ellebogen. Zo zag ze de bronzen medaille voor het totaal door haar vingers glippen."



"Hierdoor zakte Nina terug naar de zesde plaats, wat haar de 5e plaats op de olympische ranking oplevert, want daar mag er maar 1 per land opstaan."



Er stond immers 2 Chinese vrouwen op het podium. Het goud was voor de 24-jarige Huihua Jiang met 206 kg (93+113), het zilver voor de 28-jarige Indiase Chanu Saikhom Mirabai met 200 kg (87+113), het brons voor de 25-jarige Zhihui Hou met 198 kg (89+109).



Ondanks de tegenslag blikt Vandenabeele heel positief terug: "Nina heeft haar totaal met 13 kg verbeterd. Van 180 kg op de OS naar 193 kg. We zijn hier heel tevreden mee. We zijn ook supertrots op wat Nina gedaan heeft."



"13 kg is echt wel een extreem grote verbetering en maar 1 kg minder dan het brons op de Spelen in Tokio. Maar het is zuur dat die 109 kg afgekeurd werd. Hopelijk staat het geluk de volgende keer wel aan onze kant."

Uitslag WK -49 kg: trekken stoten totaal 1. Huihua Jiang (Chn) 93 113 206 2. Chanu Saikhom Mirabai (Ind) 87 113 200 3. Zhihui Hou (Chn) 89 109 198 4. Mihaela-Valentina Cambei (Roe) 90 104 194 5. Hayley Marie Reichardt (VS) 84 110 194 6. Nina Sterckx 89 104 193 7. Jourdan Elizabeth Delacruz (VS) 86 105 191 8. Nathasha Rosa Figueiredo (Bra) 83 104 187

Ter verduidelijking: bij het trekken (snatch) wordt de halter in een vloeiende beweging met gestrekte armen tot boven het hoofd gebracht. Bij het stoten (clean & jerk) wordt de halter eerst tot op schouderhoogte gebracht langs een hurkzit om, waarna de halter in een keer met gestrekte armen naar boven wordt gestoten.