Op deze gloednieuwe roze trui jaagt Remco Evenepoel volgend jaar: "Slotweek in Giro wordt heel speciaal"

Vorige week maakte Remco Evenepoel bekend dat hij de knoop heeft doorgehaakt: de Vuelta-winnaar zal volgend jaar aan de start staan van de Giro. Geen Tour de France, dus.



Wat vindt de wereldkampioen van het Giro-parcours?

"Ik kijk enorm uit naar de 3 tijdritten. Vorige week heb ik de 2e tijdrit (rit 9) verkend. Het zijn allemaal mooie tijdritten die me goed zouden moeten liggen", vertelde Evenepoel tijdens een Instagram Live.

Naast de 70 tijdritkilometers pakt de Giro ook uit met een moordende slotweek. "Het is een heel speciale slotweek met enkele heel mooie bergetappes (met onder meer aankomst op Tre Cime di Lavaredo). Ook daar kijk ik enorm naar uit."

Evenepoel bevestigde ook dat hij in augustus zijn wereldtitel zal verdedigen in Glasgow. "Blijkbaar is het WK-parcours vrij lastig. Ik hoop in een goede conditie af te zakken naar Glasgow."