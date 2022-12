Laurens Sweeck acht zichzelf niet kansloos tegen Grote Drie: "Misschien is de kloof verkleind"

"Maar ik zou ook niet zeggen dat ik kansloos ben. In een cross kan van alles gebeuren. De vorm van de dag is ook bepalend."

Laurens Sweeck was een van de dominante figuren in de eerste crossmaanden. De intrede van Pidcock, Van der Poel en Van Aert verandert niets aan zijn mindset.

In Hulst kwam Sweeck vorig weekend 15 seconden na Van der Poel over de streep. Tankt Sweeck daar vertrouwen uit?

"Misschien in beste periode van mijn leven"

Misschien is Sweeck meer dan ooit klaar om de strijd aan te gaan met de Grote Drie.

In alle 14 crossen waarin hij dit seizoen aan de start kwam, eindigde Sweeck in de top vier. 4 keer stond hij op het hoogste schavotje.

"Of ik in de vorm van mijn leven ben? Ze zeggen altijd dat je op je 28e of 29e op de top van je kunnen bent. Dus misschien zit ik nu wel in de beste periode van mijn carrière", zegt Sweeck.

"Maar er zijn nog renners die al het hele seizoen constant presteren. Lars van der Haar, bijvoorbeeld, stond al 15 keer op het podium."

"Misschien is de kloof met Van der Poel en Van Aert verkleind. Ik voel me in elk geval klaar om weerstand te bieden."