Einde verhaal? Anderlecht vertrekt zonder Hoedt en Esposito op stage

Anderlecht vertoeft van 30 november tot 6 december in Kreta om zich klaar te stomen voor de tweede helft van het seizoen.

Voorlopig is er nog geen nieuwe T1 op Neerpede, dus interim-coach Robin Veldman zal de winterstage in goede banen leiden.

Bij zijn 25-koppige selectie ontbreken twee opvallende namen: Sebastiano Esposito en Wesley Hoedt.



Inter-huurling Esposito moest de schoenen van Zirkzee en Kouamé vullen, maar de Italiaan kon amper 2 doelpunten scoren voor Anderlecht. Mogelijk wordt tijdens de wintermercato een oplossing gezocht voor de aanvaller.

Ook voor Wesley Hoedt lijkt het einde verhaal in Brussel. De 28-jarige Nederlander is door de komst van Jan Vertonghen overbodig geworden en werd begin november uit de selectie gezet.

Anderlecht speelt de komende weken 4 oefenwedstrijden. Op 3 december kijkt het het plaatselijke OFI Kreta in de ogen. Op 6 december stond oorspronkelijk een duel tegen Motherwell op de planning, maar Panetolikos neemt die plek in.



Na de stage in Kreta volgen nog twee vriendschappelijke matchen. Op 10 december speelt Anderlecht tegen Real Sociedad in Spanje en op 14 december ontvangt het Rakow Czestochowa, de leider in het Poolse klassement.