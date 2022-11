Anderlecht oefent tijdens WK-break onder meer tegen Real Sociedad

Na een teleurstellende eerste seizoenshelft wil Anderlecht tijdens de WK-break de basis leggen voor een remonte in de Jupiler Pro League. Momenteel staan ze pas op de 11e plek.

De spelers die niet voor hun nationale ploeg werden geselecteerd, worden vrijdag weer op Neerpede verwacht voor de eerste training. Van 30 november tot 7 december trekken ze op winterstage naar Kreta.

Daar staan twee oefenwedstrijden op het programma. Zaterdag 3 december neemt Anderlecht het op tegen OFI Kreta, dat uitkomt in de Griekse eerste klasse.. Op dinsdag 6 december volgt een oefenwedstrijd tegen Motherwell FC uit de Scottish Premiership.

Na de stage volgen nog twee vriendschappelijke duels. De eerste staat in Spanje op 10 december tegen Real Sociedad, de nummer drie van La Liga, gepland. Vier dagen later volgt nog een laatste oefenwedstrijd op Neerpede tegen Rakow Czestochowa, de leider in de Poolse competitie.



Ondertussen zoekt het bestuur van Anderlecht naar een opvolger voor coach Felice Mazzu. Robin Veldman zal assistent-coach blijven, maar bereidt wel de winterstage voor. Als er dan nog geen nieuwe hoofdcoach is, zal Veldman die ook in goede banen leiden.