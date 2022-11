Tim Matthys: "Had bij Anderlecht beetje gevoel mijn carrière niet meer in eigen handen te hebben"

Niet zelf gesolliciteerd

"Meedoen voor de titel had ik voor het seizoen sowieso als moeilijk ingeschat, maar ik had ook niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn."

Tim Matthys benadrukt het wel een keer of drie in De Tribune. De vraag kwam van KV Mechelen zelf, dat een opvolger voor Tom Caluwé zocht. Zijn vertrek bij de scoutingcel van Anderlecht gaat niet gepaard met enige wrevel.

KV Mechelen juiste stap op het juiste moment

Soms is 1+1, meer dan 2.

Bij KV Mechelen zet Tim Matthys op persoonlijk vlak een stap vooruit. Hij zit niet meer in een ondersteunende rol, maar zal de sportieve werkingen zelf mogen sturen. Bovendien zijn het bij Anderlecht (andermaal) onzekere tijden.

CEO Peter Verbeke moet door ziekte gas terugnemen. De club speurt daardoor naar een nieuwe sportieve directeur en misschien ook een nieuwe coach. Dat geschuif zorgt voor onzekerheid.

"Ik had het gevoel dat ik mijn carrière niet helemaal in handen had. De kans bestond dat mij een bepaalde manier van werken zou opgelegd worden door een nieuwe sportieve directeur."

"Je weet nooit of het 100 procent klikt met een nieuwe baas. Het aanbod van KVM kwam gewoon op het perfecte moment."



Zelf de nieuwe sportieve baas worden in Brussel was geen optie. "Neen, daar ben ik realistisch in. Anderlecht is en blijft een heel grote club in België en daar ben ik niet klaar voor. KVM is een fantastische stap. Hopelijk kan er iets bewijzen en mijn carrière uitbouwen."