Tim Matthys over geflopte Esposito: "Hij had van in het begin niet zoveel vertrouwen"

Vorig jaar was de huurperiode van Joshua Zirkzee een schot in de roos. Dat kunstje hoopte Anderlecht dit seizoen te herhalen met Inter-jonkie Sebastiano Esposito. Maar die kon om diverse redenen geen potten breken in het Astridpark.

"Van Zirkzee hadden we ook verhalen gehoord dat het een lastige jongen zou zijn die niet altijd in de pas zou lopen", vertelt Anderlecht-scout en toekomstig sportief directeur bij KV Mechelen Tim Matthys in De Tribune.

"Maar in een juiste omgeving kunnen jongens toch de klik maken en slagen. Dat was bij Zirkzee het geval en hoopten we ook te zien bij Esposito. Maar dat is helemaal anders uitgedraaid."