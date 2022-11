Pep Guardiola zet handtekening onder contractverlenging tot 2025 bij Manchester City

Pep Guardiola had bij Manchester City nog een contract tot het einde van het seizoen, maar met deze nieuwe overeenkomst zijn de twijfels over zijn toekomst meteen weggeveegd. De Spanjaard zal ook de komende seizoenen de lijnen blijven uitzetten bij City.

Guardiola is al sinds 2016 aan de slag bij Manchester City, na succesperiodes bij Barcelona en Bayern. Onder zijn bewind won City 4 keer de landstitel, 1x de FA Cup, 4x de League Cup en 2x de Community Shield.

De Champions League winnen lukte nog niet. In 2021 was City er het dichtst bij. Toen verloor het in de finale van Chelsea.

"Ik ben verheugd dat Pep langer aan boord blijft bij Manchester City", laat voorzitter Khaldoon Al Mubarak weten. "Hij heeft al een enorme bijdrage geleverd aan ons succes en zijn honger is en ambitie zijn nog altijd enorm groot."

Ook Guardiola zelf is gelukkig met zijn contractverlenging. "Ik voel me hier thuis vanaf de 1e dag en ik kan me geen beter plek wensen", reageert de Spanjaard. "Ik ben heel tevreden dat ik hier nog 2 jaar langer mag blijven."