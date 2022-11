Rio Ferdinand over exit van Ronaldo bij Man.United: "Beste oplossing voor beide partijen"

Te midden van het WK voetbal had Cristiano Ronaldo dus nog tijd om zijn contract bij Manchester United te laten ontbinden. De club maakte dinsdagavond bekend dat de samenwerking in onderling overleg en met onmiddellijke ingang beëindigd werd.

"Dat is de beste oplossing voor beide partijen", liet Rio Ferdinand al snel weten op Twitter. Bij de BBC gaf de voormalige verdediger van Manchester United nog wat meer uitleg bij het vertrek van Ronaldo.

"Ik denk dat de manier waarop dit gebeurd is, beter gekund had, van beide partijen. Maar het eindresultaat is wel waar ze allebei op gehoopt hadden."

Ook clublegende Wayne Rooney, die niet gespaard werd door Ronaldo in het tv-interview, vindt het vertrek van de Portugees logisch. "Na dat interview was er geen weg terug meer. Het is jammer, want hij is een trouwe dienaar van de club geweest", reageerde Rooney. "Ik wens hem het allerbeste."