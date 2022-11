Minstens 3.000 euro betaald en bewust van controverse: fans Rode Duivels aangekomen in Qatar

Sporza wachtte woensdagochtend een groep Belgische supporters op die hun tenten hebben opgeslagen in Dubai en voor elke wedstrijd van de Rode Duivels een uur op het vliegtuig zitten om in Qatar te geraken.

"De infrastructuur in Qatar is door de FIFA en de overheid opgeëist", verklaart Paul Van den Brande, een van de fans. "Alles is daardoor heel duur geworden in Qatar en we hadden geen zin om in de barakken te logeren, waar nu veel over te doen is op sociale media."

"Een normaal hotel in Dubai, plus een vlucht naar hier is dan goedkoper. Bovendien is er in Dubai ook meer te doen."



Of het voor Paul een rol speelt, weten we niet, maar Dubai staat ook bekend als meer Westers gezind. Zo is er in bars en restaurants makkelijker alcohol te vinden. Al is ook Dubai geen goedkope bestemming.

Van deze groep fans heeft iedereen minsten 3.000 euro betaald. "Ons basishotel en tickets kosten een paar duizend euro’s. Daarna maak je het zo duur als je zelf wil", zegt Paul, die niet van plan is een heel jaarloon uit te geven tijdens het WK.