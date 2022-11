Jonathan David, Belgische connectie bij Canada: "Voordeel dat niemand iets van ons verwacht"

Om het WK goed te beginnen moeten de Rode Duivels vandaag over de eerste horde, Canada, springen. Drie spelers in Belgische loondienst vormen een link met Canada, maar het is vooral een ex-speler van AA Gent die we moeten vrezen. We spraken Jonathan David net voor zijn afreis naar Qatar. "Het voordeel is dat niemand iets van ons verwacht."

Jonathan David stelt Canada voor

Gevaarlijk in de omschakeling

Het duel met België is misschien wel belangrijker voor de Rode Duivels, dan voor Canada. De Canadezen hebben weinig te verliezen. Jonathan David en zijn landgenoten zijn de underdog in de groep en daar vinden ze in Canada niets mis mee. "De groep overleven wordt moeilijk, maar het voordeel is dat niemand iets van ons verwacht. De fans willen enkel zien dat we er alles voor gedaan hebben. Dat is een goede positie om in te zitten. We kunnen zonder stress spelen." Canada speelt meestal met drie verdedigers, vier middenvelders en drie aanvallers in een 3-4-3 of 3-4-1-2. "Ons gevaar schuilt in onze snelle spelers, die goed zijn een tegen een. We mikken vaak op de omschakeling. Defensief staan we als team compact. Tuurlijk hebben we zwaktes, maar die zijn aan onze tegenstanders om te ontdekken", lacht David. "Het doel is wereldkampioen worden, zoals elk land. Alleen is die weg lang en heb je een beetje geluk nodig."

Mensen kennen me ondertussen een beetje in Canada, maar ik kan rustig over straat wandelen. Jonathan David - ex-AA Gent

"The Iceman" van Canada

Wie Canadese volkshysterie zegt, zegt niet voetbal, maar ijshockey. Samen met het hier minder bekende lacrosse is ijshockey dé nationale sport in Canada. Een tweede WK-deelname van de nationale voetbalploeg (na Mexico 86) zal dat niet meteen veranderen, maar misschien zal de eerste deelname in 36 jaar wel bijdragen aan de toenemende populariteit van de sport. "Canadese voetbalfans kijken enorm uit naar dit WK. Het is lang wachten geweest voor hen." Jonathan David vertelt het minzaam. Zijn bijnaam in Canada is niet toevallig "The Iceman". Samen met Alphonso Davies (Bayern München) is hij het uithangbord van Canada. 22 goals in 34 interlands hielpen hem de afgelopen jaren aan die sterrenstatus. "Oh, maar ik ben geen ster in mijn land. Mensen kennen me ondertussen een beetje, maar ik kan rustig over straat wandelen. Af en toe vragen mensen om een foto of een handtekening, maar het blijft allemaal normaal."

Blij voor Amadou Onana